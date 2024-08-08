«Живу так, что у меня нет детства»: 9-летняя дочь Навки жалуется на плотный график

9-летняя дочь-спортсменка Татьяны Навки пожаловалась на отсутствие детства. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

9-летняя Надежда Пескова пошла по стопам мамы и с раннего детства занимается фигурным катанием. Помимо этого, недавно она снялась в кино. По словам Навки, у дочки график насыщеннее, чем у нее. Дмитрий Песков переживает из-за занятости наследницы, у которой «совсем не остается выходных». К слову, на отсутствие свободного времени жалуется и сама Надежда.

«Приехали в Петербург, я говорю: «Надя, ну как тебе? Ты же первый раз в Петербурге!». А она с юмором отвечает: «Мама, я даже в «Макдоналдсе» ни разу не была, а ты говоришь Санкт-Петербург... Живу так, что у меня нет детства»», — высказалась спортсменка.

Татьяна не скрывает, что дочке тяжело дались съемки в кино. Она старалась поддерживать наследницу на съемочной площадке.

Также Навка высказалась о перспективах Надежды в актерской профессии. Пока звездная мама затрудняется ответить, хотелось бы ей видеть дочь в кино или нет.

«Знаю множество примеров, когда дети рано становились звездами, а потом имели искалеченную судьбу и раненые души после такого мощного эмоционального всплеска. Не у всех карьера сложилась блестяще», — резюмировала Навка.

Ранее Татьяна Навка зарегистрировала компанию по производству кино и шоу. Подробности читайте в этой новости.