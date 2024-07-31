«Бобылем ходить не хочется»: Гарик Харламов откровенно заговорил о браке с Екатериной Ковальчук

43-летний юморист Гарик Харламов откровенно заговорил о браке с Екатериной Ковальчук.

Недавно резидент телепроекта «Comedy Club» женился в третий раз на актрисе, с которой он познакомился на съемках сериала «Гусар». С тех пор звезды стали чаще появляться вместе на светских мероприятиях.

Гарик поделился, что отношения с Екатериной полностью поменяли его жизнь. По словам артиста, им даже удалось построить совместный семейный быт и научиться находить свободное время друг на друга среди плотных графиков. Особенно Харламова радуют кулинарные способности возлюбленной, которая даже на праздники накрывает на стол самостоятельно.

Юморист не переживал о вступлении в брак третий раз. Он признался, что боялся в своем возрасте не найти родственную душу, с которой можно снова попробовать создать семью.

«Наоборот, счастье. Что, бобылем ходить до конца дней? Вообще не хочется. Одному остаться страшно. Мне 43... Поэтому, конечно, не страшно, наоборот, прекрасно и замечательно. Я счастлив!» — сказал Гарик про брак с Ковальчук в беседе с изданием Kp.ru.

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов планирует в очередной раз стать отцом.