Юморист Евгений Петросян потратил на отдых на Мальдивах более млн рублей

Юморист Евгений Петросян потратил на отдых на Мальдивах более миллиона рублей. Об этом сообщает aif.ru.

Татьяна Брухунова отправилась вместе с мужем на Мальдивы. Теперь она делится яркими снимками и рассказывает о ленивом отпуске. Супруги остановились на вилле, принадлежащей люксовому отелю, где неделя стоит 800 тысяч. Также нужно учесть стоимость перелета: прямой рейс до Мале обойдется в 85 тысяч, а билеты в бизнес-классе — 280 тысяч.

Также источник утверждает, что на Мальдивах питание на двоих стоит около 250 тысяч. Не стоит забывать и про цену на трансфер. Таким образом, Петросян мог потратить на отдых более миллиона рублей.

Ранее Катя Гордон раскритиковала Брухунову за слова о любителях фейковых сумок. Татьяна возмутилась девушками с «безумно откровенной палью», за что получила резкий ответ от Гордон. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что улетевшая на Мальдивы Татьяна Брухунова обратилась с отдыха к хейтерам.