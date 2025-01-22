Улетевшая на Мальдивы Татьяна Брухунова обратилась с отдыха к хейтерам. Об этом стало известно из соцсетей.

Татьяна Брухунова на минувшей неделе попала в очередной скандал — она раскритиковала москвичек, которые стояли в кофейне с неоригинальными по мнению жены юмориста сумочками Hermes. Брухунова назвала ситуацию «срамотой».

После этого подписчики жены Петросяна выступили с критикой в ее адрес. Подключилась даже Екатерина Гордон, которая попросила Брухунову не попрекать россиянок сумками стоимостью 2 миллиона рублей.

После скандала Брухунова отправилась вместе с супругом на Мальдивы. Несмотря на то, что возлюбленные решили отдохнуть, жена юмориста продолжает высказываться о случившемся.

«Накидали говна на вентилятор и радуются! На здоровье. Если больше ничего людей не радует. Таню обгадили — порадовались. День прожит не зря!» — написала она в соцсетях.

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