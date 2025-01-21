«Брухунова хранит сумочку и мужа до победного»: жена Петросяна получила жесткий ответ на критику фейковых сумок

Звездный юрист Катя Гордон жестко высказалась о Татьяне Брухуновой, которая раскритиковала любителей поддельных сумок. Адвокат отметила — каждый носит то, что считает нужным. Кроме того, даже у нее есть фейковые предметы гардероба.

В личном блоге Катя отреагировала на недавнее признание супруги юмориста Евгения Петросяна — она рассказала, как ее возмутили девушки с «безумно откровенной палью». По мнению Татьяны, лучше не покупать фейковые сумки, если нет денег на оригинал. Однако с ней не согласилась Гордон.

«У нас практически у всей страны нет этих двух миллионов на сумочку... Так вот, ты сумочками нас не попрекай. Я, девочки, даю вам полное право носить реплики. И тратьте столько, сколько хотите», - заявила Гордон в Telegram-канале.

Юрист высмеяла Брухунову и напомнила ей о пожилом муже и «невнятном прошлом».

«Госпожа Брухунова хранит и сумочку, и мужа — до победного. Не обращайте на нее внимания! <…> За тобой, мадам… невнятное прошлое и больше ничего… Ах да, настоящая сумка за два миллиона», - отметила Катя Гордон.

Ранее Татьяна Брухунова заявила, что улетела из России.