Юморист Дмитрий Хрусталев раскрыл заработок в начале карьеры

Дмитрий Хрусталев заявил, что на первых гастролях получал 60 долларов за концерт. Юморист раскрыл заработок в начале карьеры в эфире YouTube-шоу Телеканал Ключ.

Хрусталев вспомнил о первых гастролях с КВН, во время которых получал 60 долларов за концерт. По словам Дмитрия, за месяц ему удалось заработать 1100 долларов.

«Я за целый месяц получил 1100 долларов, из которых 100 потратил на такси из одного аэропорта в другой», — рассказала Хрусталев.

Также юморист добавил, что полученные гонорары позволяли ему чувствовать себя счастливым.

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