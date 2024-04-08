«Не значит, что я одинока»: Елена Захарова рассказала о любимом человеке

48-летняя актриса Елена Захарова рассказала, что ее сердце свободно. Знаменитость поделилась откровением с порталом Леди Mail.ru.

Елена Захарова вновь отказалась комментировать личную жизнь. Актриса считает, что такие подробности являются «лишними». При этом она уточнила, что ее сердце свободно. Несмотря на отсутствие мужчины, Захарова не считает себя одинокой. По словам Елены, у нее есть любимый человек — 6-летняя дочка.

«Мое сердце свободно, но это не значит, что я одинока. Вокруг меня много любимых людей: дочка, близкие, друзья», — заявила артистка.

Елена отметила, что ее привлекают добрые, порядочные и щедрые мужчины. Актриса не теряет надежды на личное счастье.

«Надеюсь, все-таки встречу своего человека. Тут кому как повезет – кого-то судьба сводит с тем, кто ему нужен, в 20 лет, кого-то – позже», — резюмировала знаменитость.

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