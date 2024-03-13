«Вранье и неправда»: рассказавший о рождении дочери Дмитрий Хрусталев взял свои слова назад

Актер Дмитрий Хрусталев ушел от ответа при попытке журналистов расспросить о рождении дочери. Он назвал эту тему личной.

Журналисты Kp.ru встретились с Хрусталевым на съемочной площадке фильма «Исполняющий обязанности», юморист играет в нем бандита. Однако актер отказался от интервью, сославшись на то, что не умеет их ни брать, ни давать.

На вопрос о дочери он ответил: «Во-первых, это мое личное, во-вторых, кто вам сказал, что у меня дочь?»

На замечание о том, что он лично сообщил о рождении ребенка, Хрусталев сказал: «Все, что вы читаете, все - вранье и неправда».

На этом его общение с прессой закончилось. Хрусталев ушел в трейлер ждать вызова на площадку.

Напомним, на «Золотом граммофоне» в декабре 2023 года он вручал статуэтку певцу Дмитрию Маликову. Для артиста это была 13-я награда. Маликов заявил, что 13 числа родилась его дочь. На это Хрусталев сказал: «А у меня тоже 13-го числа дочь родилась, просто информация изо рта вывалилась, не запоминайте».

Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала семейную фотографию, на которой, помимо сына, присутствовал еще один маленький ребенок. Появились сообщения о рождении у пары второго ребенка. Подписчики 35-летней жены Петросяна засомневались, что она рожала сама. На это Брухунова предложила показать анализы.