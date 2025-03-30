«Юмор сводится к людям»: Михаил Боярский назвал условие выхода российского кино в мировой прокат

Михаил Боярский назвал условие выхода российского кино в мировой прокат. Актер уверен, что это возможно только в том случае, если режиссеры будет уделать упор на главных героев своих картин.

Михаил Сергеевич подчеркнул, что нужно делать хорошее кино, ведь только такое может получить мировое признание. Кроме того, по словам артиста, в фильме должны играть достойные и талантливые люди, как Аркадий Райкин, Андрей Миронов и другие.

Боярский уверен, если режиссер не уделяет внимание актерскому составу, то фильм вряд ли сможет заинтересовать зрителя.

«Конечно, такая возможность есть у каждого кинематографа. Нужно делать только хорошие фильмы. Поскольку я воспитан на Чарли Чаплине, Аркадии Райкине, Михаиле Жванецком, весь кинематографический юмор сводится к этим людям, к Андрею Миронову. В кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм мне неинтересен», — заявил Боярский в беседе с изданием ТАСС.

Ранее мы писали о том, что Михаил Боярский отказался сокращать концертную деятельность.

Также сообщалось о том, что режиссер Владимир Хотиненко посоветовал Юре Борисову быть более избирательным в ролях.