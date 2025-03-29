«Я еще смогу сыграть»: Михаил Боярский отказался сокращать концертную деятельность

Михаил Боярский заявил, что не намерен сокращать концертную и актерскую деятельность.

Народный артист отметил, что он не хочет заканчивать свою карьеру, ведь на данный момент она ограничивается одним театром: он играет по три спектакля, которые помогают ему поддерживать себя в рабочий форме.

«Нельзя объять необъятное. Все это очень быстро промчалось, и так, что даже не думаешь, за что тебе награду дали, когда ты успел что-то сделать. Если сложить все вместе, в этот миг умещаются все мои достоинства и недостатки», — поделился Боярский.

Кроме того, Михаил Сергеевич подчеркнул, что он хотел бы еще сняться в кино. Однако сам артист понимает, что таких героев, как Д’Артаньян, он уже сыграть не сможет.

«Все-таки 75 лет — это уже достаточно серьезно, никаких длительных творческих планов у меня нет, все по мере поступления, если то, что мне предлагают, я еще смогу сыграть. Я уже не могу ни бегать, ни прыгать, Д'Артаньяна мне уже не сыграть, если только в доме престарелых», — поделился артист в беседе с изданием ТАСС.

Ранее мы писали о том, что Елизавета Боярская заявила о желании сыграть в международном проекте после успеха Юры Борисова.

Также сообщалось, что Михаил Боярский объяснил, почему не поет для друзей.