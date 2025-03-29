«Надо немного остановиться»: режиссер Хотиненко посоветовал Борисову быть более избирательным в ролях

Владимир Хотиненко посоветовал Юре Борисову быть более избирательным в ролях после мирового успеха.

Народный артист России признался, что лично знаком с актером, который в этом году был номинированным на премию «Оскар». Режиссер назвал Борисова не только талантливым актером, но и добропорядочным человеком и разумным парнем.

Кроме того, Хотиненко рассказал, что он недавно виделся с Борисовым и лично удостоверился, что актеру «успех на Западе крышу не снес».

Однако Владимир также подчеркнул, что сейчас актер получает много различных предложений по поводу съемок в кино. По словам режиссера, Борисову стоит избирательней отнестись к ролям и не соглашаться на участие во всех проектах.

«Само по себе то, что российский актер был номинирован на «Оскар», это очень хорошо. Я Юру Борисова неплохо знаю. Он замечательный актер, талантливый... С ним все в порядке. Он сейчас много снимается. С одной стороны, это хорошо. С другой, мне кажется, ему надо немного остановиться и быть более избирательным. В режиме съемок нон-стоп, трудно перестроиться на более серьезные работы», — заявил Владимир в беседе с mk.ru.

Также Хотиненко уточнил, что роль Юры в фильме «Анора» была необычная и немногословная, что вызвало много шуток. Но кинорежиссер также признался, что не понимает феномена этой кинокартины и что она не заслуженно забрала пять Оскаров.

Ранее мы писали о том, что актер Юра Борисов появился на премии «Ника» в зеленых солнцезащитных очках.