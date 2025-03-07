Юлия Высоцкая вышла из кулинарного бизнеса

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая решила продать всю свою франшизу «Едим дома» из-за убытков. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Знаменитость вышла из «ООО Ритейл», который занимался ее бизнесом, и избавилась от всех кулинарных студий, производств товаров и закусочных.

По информации источника, выручка компании начала снижаться с середины 2022 года. В 2023 году чистый убыток бизнеса составил 99 тысяч рублей. Предполагается, что это произошло из-за снижения интереса к Высоцкой как к кулинару. Также причиной убытков стали распространившиеся в соцсетях мемные видеоролики с горящим шашлыком, обугленными сырниками и другими блюдами, которые готовила артистка.

Ранее Юлия Высоцкая призналась, что чувствовала химию на съемках с Юрой Борисовым.

Также мы писали, что на Юлию Высоцкую подали в суд с требованием выплатить 100 тысяч рублей.