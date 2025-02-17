Юлия Высоцкая сделала неожиданное заявление о съемках с Борисовым: «Необъяснимая химия»

В этом году на российские экраны выйдет исторический телесериал режиссера Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». В картине снялись его супруга Юлия Высоцкая и номинированный на «Оскар» актер Юра Борисов. Экс-ведущая «Едим дома» рассказала, что ей понравилось работать со звездой «Аноры».

Как пояснила 51-летняя актриса, не всегда на съемках между актерами, которые хорошо взаимодействуют друг с другом, случается химия. Она назвала это чувство неуловимой, необъяснимой вещью и «талантом партнерства».

«А Юра Борисов и этим талантом наделен в полной мере. Смотришь на него и веришь абсолютно, что никто в ответ на тебя так не посмотрит, как он смотрит на тебя в эту самую секунду», — написала жена Кончаловского в своем Telegram-канале.

Высоцкая отметила, что, помимо красоты, в кинематографе важна любовь камеры. По словам Юлии, Борисову повезло — его любит камера, и это видно по самым первым работам звезды, заключила заслуженная артистка России.

Его душу Юлия назвала «загадочной и прекрасной». Она восхитилась, что Борисов выступает на общемировой сцене как самостоятельный художник, а не как голливудский актер русского происхождения.

Актриса пообещала поподробнее рассказать про съемки сериала, как только он выйдет на экраны.

Ранее Юлия Снигирь заявила, что фильм «Анора» «не держится» на игре Юры Борисова. Супруга Евгения Цыганова добавила, что в картине было слишком много откровенных сцен и демонстрации запрещенных веществ.