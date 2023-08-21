Юлия Высоцкая рассказала о праздновании дня рождения Кончаловского в Италии

Юлия Высоцкая рассказала о праздновании дня рождения Андрея Кончаловского в Италии. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог телеведущей.

На днях режиссер отметил 86-летие. В честь радостного события родственники Кончаловского устроили ему праздник. Торжество состоялось в Италии в местном ресторане. Звездное семейство провело вечер на открытой террасе с видом на море и пальмы. На празднике Юлия появилась в длинном платье фисташкового цвета и дополнила свой образ соломенной шляпой. Знаменитость решила отказаться от макияжа, сделав ставку на естественную красоту.

В личном блоге Высоцкая поделилась кадрами с торжества. На них знаменитость прильнула к супругу, а тот, в свою очередь, нежно поцеловал ее в макушку. На другом фото звездная пара запечатлена вместе с 20-летним сыном.

«И так все понятно. С днем рождения, мой человек, мой друг, мой мужчина, мой режиссер», — трогательно обратилась к мужу Юлия.

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