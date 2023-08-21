Отец Жанны Фриске гневно высказался о новой семье телеведущего Дмитрия Шепелева. Владимир Фриске поделился откровением с порталом PROZVEZD.

После смерти певицы прошло уже много лет. За это время Шепелев нашел новую избранницу и вновь стал отцом. Владимир Фриске признался: его не интересует личная жизнь телеведущего. По словам отца Жанны, он думает только о 10-летнем внуке, которого Дмитрий тщательно скрывает.

«Пусть они хоть женятся-переженятся. Мне по барабану. Меня интересует только Платон, которого у нас отобрали», — пожаловался Владимир.

Фриске обеспокоен судьбой внука. Он убежден, что Шепелев перестал возить его на отдых из-за проблем с деньгами. По словам Владимира, у знаменитости «нет былых заработков». Вот почему он живет на средства, которые «остались после Жанны».

«Он ведь хотел еще и часть квартиры Жанны продать, которая осталась Платошке. Но мы не дали», — высказался отец певицы.

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