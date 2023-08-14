Режиссер Андрей Кончаловский отправился в Италию после травли его жены в России

Режиссер Андрей Кончаловский отправился в Италию после травли жены Юлии Высоцкой в России. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог Юлии.

Столкнувшись с критикой кулинарного шоу, Высоцкая вместе с супругом покинула территорию РФ. Долгое время местонахождение пары держалось в секрете, однако телеведущая решила прервать молчание.

В своей соцсети Юлия поделилась снимками с роскошного курорта на побережье Италии. 10 лет назад супруги приобрели в Тоскане особняк, построенный в 18 веке. Кончаловский выкупил поместье у американцев, которые привели историческое место в упадок. Вот почему режиссер потратил внушительную сумму на реставрацию виллы.

Известно, что на территории особняка находятся гостевой дом, виноградники и погреб. По данным СМИ, рядом с владениями Кончаловского расположилось имение Никиты Михалкова.

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