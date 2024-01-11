Юлия Высоцкая поделилась редким романтическим снимком с мужем

На фото 50-летняя артистка нежно обнимает супруга сзади, а тот удивляется и радуется вниманию со стороны жены, после чего целует ей руки.

Отметим, что Высоцкая и Кончаловский официально вместе с 1998 года. Несмотря на разницу в возрасте в 36 лет, телеведущей и режиссеру удалось построить семью и стать одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. За 25 лет брака у них появились на свет двое детей: дочь Мария в 1999-м и сын Петр в 2003-м.

Ранее мы писали, что поклонники обеспокоены состоянием резко похудевшей Юлии Высоцкой.

Также сообщалось, что Андрей Кончаловский назвал эксперименты Высоцкой со стилем временными и легкомысленными.