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НАШ ШОУБИЗ
18:02, 11 января 2024
1 мин.

Юлия Высоцкая поделилась редким романтическим снимком с мужем

Телеведущая Юлия Высоцкая нашла нужным показать фото с мужем Кончаловским.

Юлия Высоцкая поделилась редким романтическим снимком с мужем

© Starface.ru

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками трогательными фото со своим супругом, режиссером Андреем Кончаловским. Снимки она разместила в своем микроблоге.

Юлия Высоцкая поделилась редким романтическим снимком с мужем

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На фото 50-летняя артистка нежно обнимает супруга сзади, а тот удивляется и радуется вниманию со стороны жены, после чего целует ей руки.

Отметим, что Высоцкая и Кончаловский официально вместе с 1998 года. Несмотря на разницу в возрасте в 36 лет, телеведущей и режиссеру удалось построить семью и стать одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. За 25 лет брака у них появились на свет двое детей: дочь Мария в 1999-м и сын Петр в 2003-м.

Ранее мы писали, что поклонники обеспокоены состоянием резко похудевшей Юлии Высоцкой.

Также сообщалось, что Андрей Кончаловский назвал эксперименты Высоцкой со стилем временными и легкомысленными.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Юлия Высоцкая
Андрей Кончаловский
телеведущая
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