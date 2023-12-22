«Анорексия прям»: поклонники обеспокоены внешним видом резко исхудавшей Юлии Высоцкой

Актриса Юлия Высоцкая напугала поклонников своим внешним видом. Они заметили, что ведущая кулинарного шоу «Едим дома» значительно похудела.

50-летняя Высоцкая опубликовала новый снимок, сделанный во время поездки в Санкт-Петербург, на своей страничке Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Телеведущая попыталась скрыть фигуру, надев объемную шубу, но подписчики обратили внимание на чрезмерно худые ноги актрисы.

«Что с ногами? Карандаши»; «Боже, что с ногами»; «Анорексия прям»; «Юля, вы таете на глазах, с вами все хорошо?»; «Вам срочно надо поправиться», — написали пользователи Сети.

При этом Юлия ничуть не стесняется своей фигуры. Актриса говорит, что никогда не была женщиной с пышными формами, и ее все устраивает.

Ранее супруг Высоцкой режиссер Андрей Кончаловский назвал эксперименты жены со стилем временными и легкомысленными. Подробности читайте в этом материале.