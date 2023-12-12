«Временно и легкомысленно»: Андрей Кончаловский высказался о чувстве стиля жены Юлии Высоцкой

Актриса Юлия Высоцкая рассказала, что ее муж думает по поводу ее экспериментов со стилем. Оказалось, что режиссер Андрей Кончаловский не одобряет, когда его супруга пробует что-то новое и называет это временным и легкомысленным.

По словам телеведущей, постановщику нравится, как она обычно выглядит. На различные светские мероприятия Юлия надевает довольно строгие и классические костюмы и платья. Но иногда ей хочется пробовать что-то другое, и тогда она получает упреки от Кончаловского.

Высоцкая рассказала, как мерила перед мужем одежду для Нового года, которая отличалась от того, что она обычно носит, и это не нравилось режиссеру.

«Он смотрит на меня и говорит: «Юлечка, ты же всегда одеваешься так, что в этом есть класс, а то, что ты мне показываешь сейчас, временно и легкомысленно, это вообще не про тебя». Интересно, как мужчина видит меня», - цитирует слова актрисы издание Woman.ru.

Высоцкая призналась, что Кончаловский видит, что она «очень основательная», и это ему нравится. Сама же она считает, что способна надевать не то что вещи, которые временны, а которые существуют лишь мгновение.

Ранее Юлия Высоцкая ответила на критику своей внешности со стороны подписчиков.