24-летняя Юлия Вавилова высмеяла возлюбленного Павла Дурова, который превращается в качка. Юлия выложила новое фото с бизнесменом в Telegram-канале.

В личном блоге Вавиловой появился снимок с Дуровым из спортивного зала. На фото заметно, что Павел набрал мышечную массу и увеличился в объемах. Юлия решила подшутить над избранником из-за его внушительной мускулатуры.

Так, девушка добавила на фото стикеры двух собак: худой и спортивного телосложения с ярко выраженным прессом. По мнению Юлии, именно так со стороны выглядит их пара.

«Идеальное совпадение», — написала она.