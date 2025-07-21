Юлия Вавилова высмеяла возлюбленного Павла Дурова, который превращается в качка
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24-летняя Юлия Вавилова высмеяла возлюбленного Павла Дурова, который превращается в качка. Юлия выложила новое фото с бизнесменом в Telegram-канале.
В личном блоге Вавиловой появился снимок с Дуровым из спортивного зала. На фото заметно, что Павел набрал мышечную массу и увеличился в объемах. Юлия решила подшутить над избранником из-за его внушительной мускулатуры.
Так, девушка добавила на фото стикеры двух собак: худой и спортивного телосложения с ярко выраженным прессом. По мнению Юлии, именно так со стороны выглядит их пара.
«Идеальное совпадение», — написала она.
«Он прямо раскачался. Машина в зале. Дуров — качок. Прямо «Крепкий орешек»», — прокомментировали снимок подписчики.
Однако были и те, кто усомнился в спортивных достижениях Павла и обвинил его в использовании фотошопа.
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