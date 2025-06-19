«Искусство жить»: возлюбленная Дурова в браслете за 1,5 млн рассказала о буднях в ОАЭ

24-летняя девушка Павла Дурова рассказала, как проходит ее день в Дубае. Юлия Вавилова поделилась планами в соцсети.

Еще недавно Юлия была вместе с Павлом во Франции, однако сейчас она находится в ОАЭ. По словам Вавиловой, ее утро начинается в 11 часов. Девушка просыпается и собирается на тренировку, на которую берет вместительную сумку от Chanel. Примечательно, что, отправляясь на спортивные занятия, Юлия не забывает про украшения. Она надела цепочки и браслет из розового золота с бриллиантами за 1,5 млн и серьги в виде клевера за 500 тыс. Вавилова едет на тренировку в элитной машине за 25 млн.

После спорта Юлия отправилась на уроки по вокалу к русскоязычному педагогу. Не забывает девушка и про водные процедуры. Как выяснилось, она оказалась поклонницей бани.

«Искусство жить: мягко, упорядочено, безудержно живо», — прокомментировала Вавилова свой день.

Ранее основатель Telegram Дуров признался, что у него родился шестой ребенок в Дубае. Ему родила сына Диана Бако, которую он бросил ради Юлии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Павел Дуров купил для возлюбленной Вавиловой роль в фильме за 31 млн рублей.