Актриса Агата Муцениеце и музыкант Петр Дранга узнали пол будущего ребенка. Агата рассказала о гендер-пати в соцсети.

Будущие супруги устроили вечеринку на свежем воздухе, чтобы узнать пол ребенка. Агата стояла между синей и розовой ростовых кукол. Когда раскрыли конверт с полом малыша, то розовый мишка подбежал к актрисе, тем самым дав понять, что у пары родится девочка. Узнав об этом, возлюбленная Петра растрогалась и заплакала.

К слову, мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. В числе гостей был и сын Агаты от Павла Прилучного. Для всех было организовано несколько фотозон, а также стенды, где приглашенные пытались угадать пол будущего малыша.

Для выхода в свет Агата выбрала лаконичное белое платье и заплела косички в волосах. А Петр надел черную футболку и белые брюки.

Сама актриса не комментировала результаты гендер-пати.

Ранее сообщалось, что беременная Агата Муцениеце потратит на свадебный наряд сотни тысяч рублей. Подробности читайте в этой новости.

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