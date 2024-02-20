Юлия Снигирь рассказала о съемках с немецким актером в «Мастере и Маргарите»

Юлия Снигирь запустила новость о том, что ей было легко сниматься с Аугустом Дилем. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе 2024 года состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита». В новинке кино звездный актерский состав: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Аугуст Диль исполнили главные роли. В новом интервью Юлия рассказала о работе с немецким актером.

По словам Снигирь, ей было легко сниматься с Аугустом. Артист вдохновился романом Михаила Булгакова и «сразу влился в съемочную группу». Такого же мнения об актере придерживается и Цыганов. Как выяснилось, Евгений и Аугуст «постоянно болтали на немецком и очень подробно обсуждали сцены».

Также Юлия рассказала о своем отношении к мистике. По словам знаменитости, ее привлекает астрология. При этом она не особо в нее верит.

«Я рассматриваю это как советы, в каком направлении работать. Я больше верю в Бога, хотя пришла к этому не сразу», — резюмировала актриса.

Ранее актриса Юлия Снигирь ответила критикам нового фильма «Мастер и Маргарита». Подробности смотрите в этой статье.

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