«Говорила, что я не ее сын»: Солнцев заявил об обиде на умершую мать

Гоген Солнцев запустил новость о том, что он не приходил к умершей маме на могилу. Об этом сообщает StarHit со ссылкой шоу «Прямой эфир».

Гоген стал героем программы «Прямой эфир». Примечательно, что шоумен появился в студии с новым имиджем: он отрастил волосы и заплел их в косу. В эфире передачи Солнцев рассказал о жизни после смерти мамы.

Гоген никогда не скрывал тяжелых отношений с родительницей. Известно, что перед смертью женщина позвонила сыну и попросила о помощи. Однако Солнцев даже не ответил ей. Как выяснилось, у знаменитости есть давняя обида на мать.

«Она на всех шоу говорила, что я не ее сын. Я ее и мамой не называл. У меня были тетушка и бабушка», — высказался шоумен.

По словам знаменитости, он даже не знает, где захоронена его мама. В сложившейся ситуации Гоген нашел для себя плюсы. Солнцев считает, что это позволяет ему считать родственницу живой.

«Считаю, что наши близкие не уходят, поэтому необязательно знать, где лежат бездушные кости», — резюмировал Гоген.

Ранее сообщалось о том, что шоумен Гоген Солнцев нашел нужным закрутить роман с новой пенсионеркой. Подробности смотрите в этой статье.