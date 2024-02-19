«Люди любят друг друга травить»: Юлия Снигирь ответила критикам нового фильма «Мастер и Маргарита»

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, актриса Юлия Снигирь в интервью РИА Новости ответила критикам новой экранизации романа Михаила Булгакова.

Юлия Снигирь отметила, что многим зрителям чего-то не хватило, из-за чего они высказывали свое недовольство картиной. Однако актриса призналась, что в этом вопросе опирается в первую очередь на свои впечатления.

«Кому-то не хватало дьявольщины, кому-то любви между Мастером и Маргаритой. Остается только доверять своим ощущениям и впечатлениям от результата, и, надо сказать, меня они редко подводят», — поделилась артистка.

Кроме того, Юлия Снигирь призналась, что с уважением относится к классическим произведениям. Однако, по мнению актрисы, режиссер должен иметь свою точку зрения. «Речь не идет ни о каком эпатаже, но режиссер должен быть виден», — отметила Юлия Снигирь.

Также артистка подчеркнула, что в фильме ничего не осовременивается, но контекст написания романа в картине показан.

«Фильм вызывает желание перечитать книгу, что замечательно», — заявила она.

При этом Юлия Снигирь призналась, что ее задевают критика и ложная информация в СМИ и обществе.

«Меня расстраивает сам факт, что люди любят друг друга травить. Удивляет клевета, а ее действительно много. Но потом я вспоминаю, что жизнь — тяжелая штука, у каждого своя боль и свои страдания», — высказалась актриса.

Ранее сообщалось о том, что Юлия Снигирь рассказала, как добилась идеального тела ради съемок в фильме «Мастер и Маргарита».