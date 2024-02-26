Юлия Савичева высказалась о возрождении «Фабрики звезд»

Известная певица Юлия Савичева призналась, что «Новую Фабрику звезд» ждет успех. Об этом она заявила в интервью Teleprogramma.pro.

По мнению артистки, шоу стало рейтинговым из-за моды на конец 90-х и начало 2000-х. Знаменитость уточнила, что подобные тенденции в настоящее время отражаются в музыке.

«Думаю, что такой же интерес будет и к «Фабрике» сейчас опять. Может, не настолько глобально, как раньше, но будет», — поделилась Савичева.

Напомним, премьера «Новой Фабрики звезд» состоится 3 марта на телеканале ТНТ. Ведущей музыкального проекта выступит Регина Тодоренко, а в качестве наставников заявлены Сергей Шнуров и Сергей Жуков.

Ранее о «Новой Фабрике звезд» высказался продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, шоу ждет успех, а сразу после его запуска в российском шоу-бизнесе начнут появляться новые звезды.

Также сообщалось, что сын Тины Канделаки Леонтий пришел на кастинг «Новой Фабрики звезд».