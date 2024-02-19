Иосиф Пригожин заявил, что «Новую Фабрику звезд» ждет успех
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Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о шоу «Новая Фабрика звезд». Его слова приводит NEWS.ru.
По словам продюсера, после запуска проекта в российском шоу-бизнесе начнут появляться новые звезды. Он также похвалил идею передачи, выбранный формат и наставников. Иосиф выразил уверенность в том, что Сергей Шнуров и Сергей Жуков смогут создать «очень мощные команды».
«Все это в совокупности и делает программу успешной, поэтому я уверен, что „Фабрику звезд“ после премьеры ждет грандиозный успех», — поделился Пригожин.
Напомним, премьера «Новой Фабрики звезд» запланирована на 3 марта на телеканале ТНТ. Ведущей музыкального шоу выступит Регина Тодоренко.
Ранее Иосиф Пригожин рассказал об обиде Валерии на него из-за шоу «Маска».
Также Пригожин призвал прекратить травлю вернувшегося на телеэкраны певца Филиппа Киркорова.