Иосиф Пригожин заявил, что «Новую Фабрику звезд» ждет успех

Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о шоу «Новая Фабрика звезд». Его слова приводит NEWS.ru.

По словам продюсера, после запуска проекта в российском шоу-бизнесе начнут появляться новые звезды. Он также похвалил идею передачи, выбранный формат и наставников. Иосиф выразил уверенность в том, что Сергей Шнуров и Сергей Жуков смогут создать «очень мощные команды».

«Все это в совокупности и делает программу успешной, поэтому я уверен, что „Фабрику звезд“ после премьеры ждет грандиозный успех», — поделился Пригожин.

Напомним, премьера «Новой Фабрики звезд» запланирована на 3 марта на телеканале ТНТ. Ведущей музыкального шоу выступит Регина Тодоренко.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал об обиде Валерии на него из-за шоу «Маска».

Также Пригожин призвал прекратить травлю вернувшегося на телеэкраны певца Филиппа Киркорова.