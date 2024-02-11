«Для меня большая честь здесь находиться»: сын Тины Канделаки пришел на кастинг «Новой Фабрики звезд»

Сегодня в первом павильоне «Мосфильма» стартовал кастинг в шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Среди желающих попробовать свои силы и попытаться попасть на ТВ оказался сын телеведущей Тины Канделаки Леонтий. Об этом пишет StarHit и публикует фото и видео с артистом.

Музыкант рассказал, что на данный момент ему удалось пройти только предварительный кастинг.

«Для меня большая честь сегодня здесь находиться. Я признателен, что дошел до этого этапа, надеюсь, дальше тоже все будет позитивно», — поделился Леонтий.

Молодого человека на кастинге поддержали возлюбленная и мама.

На кастинге Леонтий оказался в группе парней. Им предложили исполнить перед жюри проекта песню JONY «Никак». Музыкант признался, что ему пришлось непросто, поскольку он не слышал эту песню раньше и готовил совершенно другие композиции.

После группового этапа прошедшим дальше участникам предоставили возможность спеть сольно. Тогда Леонтий исполнил рок-композицию под гитару.

Стоит отметить, что молодой человек давно занимается музыкой — с 13 лет он играет на гитаре, пишет песни. Более того, он даже основал свою рок-группу. Также у сына Тины Канделаки есть опыт написания саундтреков к шоу и сериалам.

Ранее сообщалось о том, что вторым наставником «Новой Фабрики звезд» станет музыкант Сергей Шнуров. В качестве первого музыкального наставника для молодых артистов выступит певец и лидер «Руки вверх!» Сергей Жуков.