Юлия Савичева рассказала о желании сделать пластику

Российская певица Юлия Савичева рассказала, что задумалась о пластической операции. Соответствующее признание звезды прозвучало в видео на ее YouTube-канале.

Как призналась артистка, одна из клиник по хирургии лица и бьюти-процедурам предложила ей свое сотрудничество. Савичева уточнила, что в настоящий момент серьезно обдумывает это предложение.

«Не молодею я, что могу сказать. Уже 37. И что-то как-то задумалась я по-настоящему. Может быть, что-то и сделаю», — отметила исполнительница.

Ранее Юлия Савичева раскритиковала изменения внешности хирургическим путем. Знаменитость подчеркнула, что не понимает, зачем девушки пытаются соответствовать навязанной обществом идеальной форме и моде.

Также Савичева призналась, что готовится к кризису среднего возраста.