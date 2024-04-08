«Уже иногда задумываюсь»: Юлия Савичева ждет кризис среднего возраста

37-летняя певица Юлия Савичева заявила, что чувствует себя гораздо моложе своих лет. Но все же финалистка телепроекта «Фабрика звёзд 2» готовится к кризису среднего возраста.

Савичева считает, что кризис среднего возраста приходит не в 30, а в 40 лет. В это время идет переход от юношества к сознательному, стабильному возрасту.

«Пока что чувствую себя на 22−25. Но ближе к 40, думаю, и у меня он начнется. Уже иногда задумываюсь, что эта цифра довольно близко», — приводит слова артистки «ИнтерМедиа».

Недавно в свет вышла новая композиция Савичевой «Девочка», которая получила много восторженных отзывов. Она вошла в новый альбом звезды «Под кожей». Юлия призналась, что ей пишут благодарности за песню в соцсетях женщины, девушки, бабушки.

«Скоро выйдет клип на эту песню, где я еще больше раскрою данную тему», — пообещала знаменитость.

Ранее Юлия Савичева рассказала о карьерных планах на будущее. Как призналась артистка, в настоящий момент она не собирается уходить со сцены. При этом в планах звезды есть открытие собственного продюсерского центра.