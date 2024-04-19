«Адские диеты, "Оземпик", филлеры»: Юлия Савичева осудила девушек, рискующих здоровьем ради похудения

Многие россиянки тщательно следят за своим весом и не допускают появление лишних килограммов. Некоторые перегибают палку и в погоне за красивой фигурой используют радикальные методы похудения. Певица Юлия Савичева не понимает, зачем женщины рискуют своим здоровьем, а иногда и жизнью.

На эту тему певица решила порассуждать в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Она заявила, что выступает против изменения внешности хирургическим путем.

«Просто я всё чаще задумываюсь о том, что толкает молодых девочек на адские диеты, „Оземпик“, филлеры и прочие манипуляции со своей внешностью и здоровьем. Это желание нравиться и путь к какому-то идеалу?», — задается вопросом Юлия.

Бывшая финалистка «Фабрики звезд 2» не понимает, зачем девушки пытаются соответствовать навязанной обществом идеальной форме и моде.

Исполнительница хита «Высоко» поинтересовалась у своих подписчиков, что они думают по этому поводу. Многие заявили, что девушки идут на подобные процедуры из-за неуверенности в себе или чтобы соответствовать мнению мужа.

Ранее 37-летняя певица Юлия Савичева заявила, что чувствует себя гораздо моложе своих лет. Но все же финалистка телепроекта «Фабрика звёзд 2» готовится к кризису среднего возраста.