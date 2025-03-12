Юлия Савичева обиделась на критику Чумакова и назвала ее «неконструктивной»

Юлия Савичева обиделась на критику Алексея Чумакова и назвала ее «неконструктивной». Об этом сообщает Пятый канал.

Алексей Чумаков раскритиковал Савичеву на шоу «Один в один». Певица вышла на сцену в образе Елены Образцовой и покорила членов жюри. Однако у Чумакова были претензии к вокалу Юлии: он назвал его «тяжеловесным». Артистка не стала скрывать, что ее задели слова коллеги.

«Я часто слышу от него совершенно неконструктивную критику, с которой абсолютно не согласна», — высказалась Юлия.

По словам знаменитости, для нее важно мнение зрителя и его поддержка.

«Это меня так вдохновляет, я хочу им отдельное спасибо сказать. Они там просто разрывают все чаты ради меня», — заявила она.

Ранее Юлия Савичева дала интервью сайту «Страсти», в котором рассказала об участии в «Евровидении» и принятии себя.

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