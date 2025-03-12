Раскрыт многомиллионный гонорар Льва Лещенко

Лев Лещенко заработал на патриотическом концерте почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

В Москве состоялся патриотический концерт, хедлайнером которого стал Лев Лещенко. По информации источника, за свое выступление он получил 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Сам артист не комментировал новость о заработке.

Ранее Алексей Воробьев заявил, что Лев Лещенко выделяет в нем качества джентльмена. Актер и музыкант вспомнил о работе с Лещенко в беседе с сайтом «Страсти».

Также сообщалось, что жена Евгения Петросяна заплатила 128 тысяч за ЖКУ после новости о долгах.