Юлия Паршута раскрыла подробности личной жизни

Известная певица Юлия Паршута рассказала о своей личной жизни. Соответствующее признание артистки прозвучало в эфире YouTube-шоу «Дерзкая Готовка с Ляйсан Утяшевой».

По словам звезды, в настоящий момент ее сердце несвободно. При этом актриса решила оставить в секрете личность избранника и другие детали своего романа. Она добавила, что стремится хранить свою личную жизнь в секрете.

Напомним, Юлия Паршута практически никогда публично не рассказывала о своей личной жизни. В 2018 году исполнительница была помолвлена с предпринимателем по имени Александр. Однако в конце 2019 года пара рассталась.

Паршута прославилась после участия в седьмом сезоне шоу «Фабрика звезд», где заняла третье место. В 2011-м она поучаствовала в передаче «Фабрика звезд. Возвращение».

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что общественники разрушили карьеру певицы Лолиты.

Также сообщалось, что певицу Ольгу Бузову позвал замуж блогер Меружан Мовсисян.