38-летнюю певицу Ольгу Бузову позвал замуж блогер Меружан Мовсисян. Артистка получила предложение руки и сердца в эфире шоу «Это нормально?».

Исполнительница хита «Мало половин» не скрывает, что хочет замуж и мечтает о детях. На съемках передачи Ольга получила долгожданное предложение. Блогер вышел в центр студии, встал на одно колено и позвал Бузову замуж. Мовсисян протянул певице коробочку, в которой было обручальное кольцо.

«Выходи за меня! Ты хотела?» — сказал блогер.

Ольга не стала скрывать удивления. Она долго молчала и застенчиво улыбалась. Затем Бузова наклонилась, чтобы рассмотреть кольцо. Решение певицы станет известно в новом выпуске шоу.

Ранее Ольга Бузова намекнула на новые отношения и попросила помочь с датой свадьбы. Примечательно, что Ольга не стала уточнять, есть ли у нее возлюбленный на самом деле. Подробности смотрите в этой новости.

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