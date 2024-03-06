«Это какая-то шиза»: критик Соседов назвал виновных в травле певицы Лолиты

Принявшую участие в «голой» вечеринке певицу Лолиту перестали звать на ТВ, а ее концерты в России были отменены. Музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов назвал виновных в травле 60-летней артистки.

Соседов отметил, что Лолиту «прикрыли совершенно позорно». Певицу лишили профессии, хотя, говорит он, никто не имеет на это права. Критик уверен, что любый артист имеет право зарабатывать на жизнь профессией и давать концерты.

«Это недопустимо ни при каких условиях и обстоятельствах. Эти общественники вызывают у меня большое недоверие, и я выступаю против них. Никакие они не общественники. Это какая-то шиза, управляемая кем-то наверху», — цитирует Соседова NEWS.ru.

После участия в «голой» вечеринке тур в честь 60-летия Лолиты начали отменять в разных городах России. В итоге певица заявила, что посвятит себя домашним делам, а в шоу-бизнес пока возвращаться не планирует. За исполнительницу хита «На Титанике» вступились многие звезды шоу-бизнеса. В их числе: Ксения Собчак, Отар Кушанашвили и другие.

Ранее Лолита вернулась в Россию из Болгарии после отмены юбилейного тура. Она также уточнила, что путь для нее выдался непростым, ей пришлось добираться с несколькими пересадками. Из-за этого сильно пострадал режим артистки, которого она всегда старается придерживаться.