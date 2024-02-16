Юлия Навальная впервые прокомментировала новости о смерти мужа

Жена Алексея Навального* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлия впервые прокомментировала сообщения о смерти мужа. Она заявила, что не знает, верить ли им.

Юлия Навальная выступила на Мюнхенской конференции.

«Спасибо конференции, что дали мне главную сцену. Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости… Я не знаю, верить или нет тем ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России», - произнесла она. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале Навального*.

Тем временем в соцсетях Юлии стали появляться слова соболезнования.

Ранее отец Навального* Анатолий подтвердил информацию о его смерти. Родственник рассказал, что «это факт».

Напомним, новости о смерти Навального* появились 16 февраля. Он скончался после прогулки: почувствовал себя плохо и потерял сознание. Причиной смерти называли оторвавшийся тромб.

*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России