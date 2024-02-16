«Это факт»: отец Алексея Навального* подтвердил его смерть

Анатолий Навальный – отец Алексея Навального* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) – подтвердил его смерть. Он заявил, что «это факт».

Комментарий родственника приводит ИА Регнум.

«Да. Это факт уже, чего там…», - сказал Анатолий Навальный.

Место прощания с ним не называется. Отец Алексея Навального* отметил, что «пока ничего не может сказать» на этот счет.

О смерти Навального*стало известно 16 февраля. Причиной называется оторвавшийся тромб. Заключенному стало плохо, он потерял сознание. Медики быстро прибыли на место, но реанимировать мужчину не получилось. Навальный* скончался в колонии «Полярный волк».

Напомним, он был осужден в 2021 году за несоблюдение условий испытательного срока по приговору 2014 года. Было установлено, что в 2020-м он 6 раз нарушил порядок явки в инспекцию для отметки.

*включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России