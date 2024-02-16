Случилось мгновенно: раскрыты подробности смерти Алексея Навального* в колонии

Алексей Навальный* (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) умер из-за оторвавшегося тромба. Все произошло после прогулки 16 февраля. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Осужденный почувствовал себя плохо и почти сразу потерял сознание. Медработники учреждения быстро прибыли на место, также были вызваны сотрудники скорой помощи. Врачи пытались реанимировать мужчину, но безуспешно. Оставалось только констатировать смерть.

Как отмечает ТАСС, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) направила комиссию в колонию «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где сидел Навальный*. Руководители и сотрудники оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата выяснят обстоятельства смерти мужчины.

Также появилась информация о состоянии здоровья Алексея* в последнее время. Председатель Общественной наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу (ОНК ЯНАО) Данила Гонтарь дал комментарий ТАСС.

«Никаких жалоб не было — это точно», – заявил он.

Данила Гонтарь добавил, что родственники осужденного не обращались за помощью в комиссию.

*(включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России)