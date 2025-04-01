Юлия Меньшова призналась, что лишилась друзей на политической почве

Российская ведущая и актриса Юлия Меньшова призналась, что на политической почве прекратила общение с некоторыми друзьями. Детали она рассказала в беседе с Kp.ru.

По словам Меньшовой, из-за «разных взглядов» на политику она потеряла сразу нескольких друзей. Актриса считает ситуацию грустной, но подчеркивает: она до конца не знает, что виноват в разрыве.

«Кто знает, не знаю. Может, часть людей, с которыми я просто не захотела продолжать активно общаться», — приводит издание ее слова.

В этом же интервью Меньшова объяснила, почему отец не поддержал ее решение стать режиссером.

Ранее знаменитость поведала, что несколько лет назад отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени. Спустя какое-то время, проведенное в разлуке, они снова сошлись.