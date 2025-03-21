Актриса Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени

Актриса Юлия Меньшова вспомнила о четырехлетнем расставании с мужем Игорем Гординым. По ее словам, они тогда действительно находились практически в разводе, но документы так и не оформили, потому что было лень этим заниматься.

Юлия не скрывает, что они с супругом прошли через непростой период, когда, казалось, брак уже было не спасти. Артисты разъехались и четыре года не жили вместе. Но официально они все же оставались женаты.

«Если бы кому-то из нас понадобились документы, мы бы развелись официально, просто лень было этим заниматься. Хотя, может, это подсознательная уловка», - поделилась Меньшова в интервью с Владом Агановым.

Актриса допускает, что они не развелись, так как сами подсознательно не хотели прекращать отношения. В итоге так и получилось, что спустя несколько лет они вновь сошлись.

Сейчас у супругов все хорошо. С годами Юлия научилась сохранять баланс в семье. Тем более, что теперь их дети взрослые и сами строят свою жизнь.

Ранее Юлия Меньшова раскрыла, из-за чего сильно поправилась.