«Был очень против»: Юлия Меньшова объяснила, почему отец не поддержал ее решение стать режиссером

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова призналась, что отец не поддержал ее, когда она захотела стать режиссером. Владимир Меньшов был против и называл решение дочери чудовищной ошибкой.

За свою карьеру Юлия попробовала себя и на телевидении, и в кино — в кадре и за кадром. В какой-то момент после работы на ТВ она захотела что-то снять, пойти по стопам отца. Однако вместо одобрения получила от Меньшова недовольство. По ее признанию, кинематографист не хотел видеть дочь в качестве режиссера.

«Папа был очень против – ему казалось, что я совершаю чудовищную ошибку, а мама была очень поддерживающей и говорила: «Пробуй, если тебе кажется, если тебя так ведет твое сердце, делай, как тебе кажется»», - поделилась актриса с Kp.ru.

Рассказала Юлия и о том, что думает о фильмах папы. Оказалось, что не все его работы ей очень нравятся. Например, она не является поклонником «Ширли-мырли», и это очень всегда расстраивало Владимира Меньшова.

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