Опубликовано 28 августа 2025, 11:02
Юлия Куварзина засняла могилу бывшего мужа Алексея Аптовцева после похорон

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Юлия Куварзина засняла могилу бывшего мужа Алексея Аптовцева после похорон. Актриса посвятила пост экс-возлюбленному в соцсети.

24 августа ушел из жизни Алексей Аптовцев после борьбы с раком поджелудочной железы. 27 августа актера похоронили на Саввинском кладбище в Балашихе.

Звезда «Ворониных» побывала на прощании с Алексеем, от которого родила дочь. В личном блоге она показала его могилу и одну из последних совместных фотографий.

«Горько и печально, что тебя не стало так рано, быстро и мучительно! Сегодня был теплый, светлый, солнечный день... Значит, у тебя там все хорошо. А мы много вспоминали, говорили о тебе и аплодировали... Светлая память!» — высказалась Юлия.

