Юлия Куварзина засняла могилу бывшего мужа Алексея Аптовцева после похорон
© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Юлия Куварзина засняла могилу бывшего мужа Алексея Аптовцева после похорон. Актриса посвятила пост экс-возлюбленному в соцсети.
24 августа ушел из жизни Алексей Аптовцев после борьбы с раком поджелудочной железы. 27 августа актера похоронили на Саввинском кладбище в Балашихе.
Звезда «Ворониных» побывала на прощании с Алексеем, от которого родила дочь. В личном блоге она показала его могилу и одну из последних совместных фотографий.
«Горько и печально, что тебя не стало так рано, быстро и мучительно! Сегодня был теплый, светлый, солнечный день... Значит, у тебя там все хорошо. А мы много вспоминали, говорили о тебе и аплодировали... Светлая память!» — высказалась Юлия.
