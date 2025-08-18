«Никто не сможет заменить»: дочь Малафеева пришла на могилу матери после рождения у отца четвертого ребенка

Дочь футболиста Вячеслава Малафеева посетила могилу матери, которая погибла в ДТП. В личном блоге Ксения опубликовала фото памятника родительницы.

Марина Малафеева скончалась в 2011 году в возрасте 36-ти лет. На тот момент ее дочь была еще совсем маленькой, поэтому она очень тяжело переживала потерю. И даже спустя много лет Ксения продолжает регулярно приходить на могилу и вспоминает маму.

«Мамочка была у меня самой лучшей. Никто не сможет заменить», - написала Ксения в годовщину смерти.

Судя по фото, которое показала Ксения, за могилой Марины Малафеевой следят. Она выглядит ухоженной – никакого мусора, а в вазе свежие цветы. На месте захоронения установлена скульптура умершей женщины в полный рост.