«Никто не сможет заменить»: дочь Малафеева пришла на могилу матери после рождения у отца четвертого ребенка
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Дочь футболиста Вячеслава Малафеева посетила могилу матери, которая погибла в ДТП. В личном блоге Ксения опубликовала фото памятника родительницы.
Марина Малафеева скончалась в 2011 году в возрасте 36-ти лет. На тот момент ее дочь была еще совсем маленькой, поэтому она очень тяжело переживала потерю. И даже спустя много лет Ксения продолжает регулярно приходить на могилу и вспоминает маму.
«Мамочка была у меня самой лучшей. Никто не сможет заменить», - написала Ксения в годовщину смерти.
Судя по фото, которое показала Ксения, за могилой Марины Малафеевой следят. Она выглядит ухоженной – никакого мусора, а в вазе свежие цветы. На месте захоронения установлена скульптура умершей женщины в полный рост.
Отметим, что на могилу матери Ксения отправилась после того, как у нее родился брат. 15 августа стало известно, что у Вячеслава Малафеева появился четвертый ребенок.
Ранее дочь футболиста Вячеслава Малафеева поступила в ГИТИС.