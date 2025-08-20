«Выдрал все, что там росло десятилетиями»: неизвестные разграбили могилу Роберта Рождественского

Дочь Роберта Рождественского сообщила, что неизвестные разграбили его могилу. Екатерина показала захоронение поэта в соцсети.

Роберт Рождественский похоронен на Переделкинском кладбище в Новой Москве рядом с женой. На днях Екатерина посетила могилу родителей и удивилась произошедшим изменениям. По ее словам, неизвестные выкопали все растения на захоронениях.

«Кто-то «заботливый» ее почистил. Выдрал все, что там росло десятилетиями. Папоротники с дачи, которые так любил папа, незабудки, хосты, которые мы тогда пересадили именно от нашего дома... Когда ушел отец, а потом и мама, мы сделали все, как им нравилось — не официальная могила с красной крошкой и подстриженными туями, а кусочек дачной переделкинской жизни, как завещали», — высказалась наследница поэта.

Екатерина поинтересовалась у сотрудников кладбища, что случилось с могилами родителей, однако те заявили, что не причастны к инциденту.

По словам наследницы поэта, на захоронении отца всегда росли папоротники с его дачи. Она предположила, что кому-то не понравилось убранство могилы.

«Просто кто-то решил, что могила очень плохо выглядит. Что там нужно посадить, кирпичом ее обложить или какой-нибудь сантехнической плиткой. Всем не угодишь, у всех свое представление о прекрасном», — заявила она в беседе с MSK1.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу на месте похорон артиста Ивана Краско в Комарово. Подробности читайте в этой новости.