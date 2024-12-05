Юлия Ковальчук заявила, что дочь не скучала на первом публичном мероприятии

Юлия Ковальчук заявила, что старшая дочь не скучала на первом публичном мероприятии. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Юлия Ковальчук стала звездной гостьей вечеринки Made in Russia. Выйдя к прессе, артистка рассказала, как прошло первое публичное мероприятие для 7-летней дочки. Юлия и Амелия, которую тщательно скрывают от прессы, посетили сольный концерт Чумакова. По словам звездной мамы, девочка прекрасно провела время, не боясь шума и толпы. Также, чтобы дочь не скучала, Ковальчук пригласила на концерт ее подружек.

«Мать того, что она танцевала весь концерт, Амелия знала все песни наизусть. Вместе с ней ходили ее подружки. Я собрала почти целый детский сад. Для меня было большим сюрпризом, что дети не заскучали», — высказалась знаменитость,

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