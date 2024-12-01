Алексей Чумаков готов выступать на корпоративах в три раза дороже Юлии Ковальчук

Певец Алексей Чумаков готов выступать на новогодних корпоративах за 4 миллиона рублей. При этом его жена, экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук обойдется заказчику в три раза дешевле – 1,2 миллиона рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Чумаков готов не только спеть для гостей, но и выступить в роли ведущего вечера. За это придется доплатить еще 4 миллиона. Итого, за 45-минутный концерт и ведение праздника до 5 часов исполнитель хита «Девочка, девушка, женщина» просит 8 миллионов рублей, но готов торговаться и сделать скидку в 2 миллиона рублей.

Летать Алексей готов строго в бизнес-классе, в первом ряду у окна, а передвигаться по городу только на автомобиле Maybach не старше 2019 года. При этом температура в салоне должна быть 23 градуса.

В гримерку певец требует текилу определенных марок, два стакана и крутящийся барный стул со спинкой.

Если захочется послушать звездный дуэт, за песни с Юлией Ковальчук придется доплатить 700 тысяч рублей. Артистка также готова работать ведущей за 1,5 миллиона рублей. В гримерку экс-участница «Блестящих» просит две бутылки вина и бутылку шампанского.

Ранее стало известно, что Алексей Чумаков заработал на караоке-клубе 6,9 миллиона рублей. Доходы его заведения за 2023 год составили 62 миллиона рублей.