«Наручники стальные»: Ковальчук раскрыла, что подарила мужу на годовщину свадьбы

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе практически 17 лет. Недавно они отметили 11-ю годовщину бракосочетания. Певица рассказала, что подарила супругу наручники.

Такой необычный подарок 42-летняя экс-солистка «Блестящих» выбрала на стальную свадьбу. В целом супруги любят радовать друг друга сюрпризами.

«Наручники стальные. Это было первое, что пришло мне в голову», — передает ее слова Пятый канал.

Артисты признались, что в последнее время им стало сложнее устраивать друг другу романтические сюрпризы — на них не хватает времени. В этом году у пары прибавилось забот: их дочь Амелия пошла в первый класс. Родителям нужно постоянно проверять уроки и школьные чаты.

Однако Ковальчук и Чумакова всегда отмечают годовщины свадеб, если находятся рядом.

Свадьба артистов состоялась 1 октября 2013 года. В 2017 году у супругов родилась дочь Амелия, а в июле 2023 года — Алисия.

Напомним, 12 ноября певице исполнилось 42 года. Отметим, что в свой праздник Юлия была на концерте Чумакова. Артист устроил сюрприз супруге, обратился к ней со сцены, а после спел песню о любви.