Юлия Ковальчук получила от Чумакова особенный подарок на 42-летие

Юлия Ковальчук получила в подарок от Алексея Чумакова на 42-летие песню о любви. Об этом сообщает «7Дней.ru».

12 ноября певица отметила 42-летие. Этот день она провела на концерте мужа в Москве, который посетили многие артисты. Юлия, Алсу, Лариса Долина наблюдали за выступлением Чумакова в VIP-ложе. Артист устроил сюрприз супруге и обратился к ней со сцены. Он заявил, что редко признается Ковальчук в любви, поскольку является закрытым человеком. На этот раз Алексей публично выразил чувства, подарив ей трогательную песню.

«Она не часто слышит от меня такие слова, ведь я довольно закрытый человек. Обычно я выражаю свои чувства иначе — с помощью музыки и творчества... Эта песня написана для нее. Все мои самые сокровенные чувства спрятаны в этой песне», — высказался артист.

К слову, Юлия оценила подарок супруга, назвав его «лучшим».

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