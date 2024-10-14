Розовые воздушные шары и торт: Юлия Ковальчук поздравила с 7-летием дочь, которую скрывает от публики

Недавно 41-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук отметила 11-ю годовщину свадьбы с мужем, певцом Алексеем Чумаковым. В минувшие выходные в семье артистов состоялся еще один праздник — их старшей дочери Амелии исполнилось 7 лет. Певица поделилась кадрами с торжества в соцсети.

12 октября старшей дочери звездной пары Амелии исполнилось 7 лет. По этому поводу Юлия Ковальчук украсила дом розовыми воздушными шарами и купила торт для именинницы. Экс-солистка «Блестящих» опубликовала кадры подготовки к празднику в личном блоге, но не стала показывать дочь.

В одном из интервью певица объяснила, почему они с супругом приняли решение не афишировать жизнь своих дочерей и не показывать их публике. По словам Юлии Ковальчук, они берут детей на дни рождения и концерты, однако пока не готовы делиться их снимками в соцсетях, чтобы «максимально отгородить» их от негатива.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков состоят в браке с 2013 года. Через четыре года после свадьбы у пары родилась дочь Амелия, а летом прошлого года — дочь Алисия. Артистка признавалась, что хотела бы еще детей.

Ранее сообщалось о том, что Юлия Ковальчук снялась с Алексеем Чумаковым в годовщину свадьбы.